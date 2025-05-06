شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يتمسك بوجود جراديشار فى المونديال ويرفض ضغوط سلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مسئولو النادى الاهلى بتواجد السلوفينى جراديشار مهاجم الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية التي يستعد المارد الاحمر للمشاركة فيها في أمريكا خلال الفترة من 11 إلى 27 يونيو المقبل

ورفض مسئولو الاهلى محاولات منتخب سلوفينيا لمشاركة جراديشار في بطولة أمم أوروبا تحت 23 عامًا المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل، وتحدث اللاعب مع الأهلي مؤكداً له رغبته في التواجد في هذه البطولة، إلا أن الأهلي حسم الأمر مُبكراً ورفض بسبب تضارب مواعيد البطولة الأوروبية مع بطولة كأس العالم للأندية .

فى سياق أخر، مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.



واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.



وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.



واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.



ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.