شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة حاسمة فى مصير بيسيرو مع الزمالك ومدرب محلى يقود الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على رحيل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي،بعد عدم تقديمه المستوى الذى يلبى طموح الإدارة وجماهير القلعة البيضاء،حيث تجرى مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي للاتفاق على الطريقة التي يغادر بهاد المدرب القلعة البيضاء خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء في السطور التالية على الإجابة عن كافة الأسئلة التي تخص مصير المدرب مع الزمالك والأقرب لخلافته في القلعة البيضاء.

س: هل استقر الزمالك بشكل نهائي على رحيل بيسيرو؟

ج: تتجه إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بقوة لرحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الكرة الأول، بسبب سوء النتائج والأداء منذ أن تولي قيادة الفريق،خاصة بعد الخروج من كأس الكونفدرالية،والنتائج المخيبة للآمال في الدوري.

س: من المرشحين لخلافة بيسيرو في الزمالك؟

ج: تبحث إدارة الزمالك عن مدير فني محلي لتولي قيادة الفريق، حيث تم ترشيح كل من طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، ومؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، إلا أن هناك صعوبة في الاتفاق مع أي من الثنائي بسبب ارتباطهما بعقود مع نادييهما، كما تم ترشيح عبد الحميد بسيوني وأيمن الرمادي ومعتمد جمال، حيث يقوم المجلس في الوقت للاتفاق على اسم من أجل التعاقد معه لخلافة بيسيرو، قبل اصدار قرار برحيله رسميا.

س: كم تبلغ مستحقات بيسيرو لدى الزمالك؟

ج: يحصل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على 210 ألف دولار من النادي الأبيض حال الاستقرار على رحيله بشكل نهائي اليوم الثلاثاء،وينص عقد بيسيرو على تقاضيه 70 ألف دولار شهرياً، إذ لم يحصل البرتغالي على راتب مارس وأبريل ومايو ويحق له الحصول على رواتب الأشهر الثلاثة حال فسخ العقد من قبل إدارة القلعة البيضاء.

س: ما هي اخر تحركات مجلس الزمالك في ملف بيسيرو؟

ج: انهي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الاجتماع الذي عقد فى منزل رئيس النادي عقب التعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 2 - 2، لبحث مصير البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول فى ظل تراجع الأداء والنتائج،ولم يتوصل مجلس إدارة الزمالك لاتفاق مع اي مدرب محلي لتولي المهمة خلفاً لبيسيرو، ليتم استكمال الاجتماع عصر اليوم الثلاثاء لبحث مصير الجهاز الفني واستكمال المفاوضات مع المدربين المحليين.

ج: ومن المقرر أن يودع بيسيرو لاعبى الفريق خلال المران الذى يقوده اليوم، حيث يفاضل الزمالك بين طارق مصطفى و مؤمن سليمان و أيمن الرمادى لتولى القيادة الفنية خلفا لبيسيرو.