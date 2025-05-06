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الامارات | أحداث مباراة الوصل وشباب الأهلي.. لجنة الانضباط تعاقب الناديين بغرامات مالية

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دبي-الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | أحداث مباراة الوصل وشباب الأهلي.. لجنة الانضباط تعاقب الناديين بغرامات مالية 1/2
  • الامارات | أحداث مباراة الوصل وشباب الأهلي.. لجنة الانضباط تعاقب الناديين بغرامات مالية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذت لجنة الانضباط في اتحاد الامارات بكرة القدم خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الثلاثاء مجموعة من القرارات جاءت على النحو التالي:
-توجيه عقوبة الإنذار لنادي الإمارات لقيام جماهيره بالتلفظ على حكم المباراة والخروج عن الروح في دوري تحت 11 سنة (ب).
-خسارة نادي الجزيرة لمباراته ضد نادي العين بنتيجة 3/0 لمخالفته نظام استبدال اللاعبين في دوري تحت 15 سنة (أ).

-إيقاف لاعب نادي الجزيرة الحمراء مايد صلاح ثلاث مباريات وتغريمه مبلغ خمس عشر ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس اثناء كرة مشتركة في دوري أندية الدرجة الأولى.

وبخصوص أحداث مباراة الوصل وشباب الأهلي ضمن دوري أدنوك للمحترفين الجولة 23.. قررت اللجنة ما يلي:

-فرض غرامة مالية على نادي شباب الأهلي دبي مبلغ وقدره 70 ألف درهم لقيام جماهيره بالتلفظ على جمهور الفريق المنافس وإلقاء عبوات السوائل على جمهور الفريق المنافس وأرض الملعب.
-فرض غرامة مالية على نادي الوصل مبلغ وقدره 80 ألف درهم لقيام جماهيره بإشعال عبوة دخانية والتلفظ على جمهور الفريق المنافس وإلقاء عبوات السوائل داخل أرضية الملعب وعلى جمهور الفريق المنافس.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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