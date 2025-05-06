شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى جهاز الكرة بالزمالك.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يسود اتجاه داخل نادى الزمالك للقيام بإجراء تغييرات في جهاز الكرة بالفريق،حيث هناك اتجاه لرحيل عبد الواحد السيد عن منصب مدير الكرة بالقلعة البيضاء والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق.

ويتواجد محمد أبو العلا وعبد الحليم على ضمن أبرز المرشحين لخلافة عبد الواحد السيد في منصب مدير الكرة بالقلعة البيضاء.

فى سياق متصل مجلس الزمالك في اجتماع مستمر لتحديد مصير الجهاز الفني الحالي وتحديد المدرب البديل لبيسيرو بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية بالتعادل مع البنك الأهلي ومن قبله تعادل مع المصري ليفقد الفريق فرصة المنافسة علي لقب الدوري وأيضا اللعب علي المركز التي تشارك في دوري أبطال أفريقيا ليغيب عنها الأبيض للموسم الثالث علي التوالي.

دخل أيمن الرمادي المدير الفني السابق لسيراميكا حسابات مسئولي الزمالك بقوة لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض بديل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي.

إدارة الزمالك وضعت عدد من المرشحين لتدريب الفريق يتقدمهم طارق مصطفي المدير الفني للبنك الأهلي والذي تم التواصل معه بالفعل ولكن تمسك مسئولي البنك بطارق مصطفي حال دون إتمام الأمر.

ومن المرشحين لتدريب الزمالك أيضا مؤمن سليمان الذي يقود الشرطة العراقي ومرتبط بعقد به شرط جزائي مما يصعب مهمة قيادته للزمالك.

إدارة الزمالك وضعت أيمن الرمادي في مقدمة المرشحين في ظل الظروف المتاحة حاليا بالإضافة إلي عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش والذي رحب بتولي المهمة منتظرا المفاوضات الرسمية من مسئولي الزمالك.

يواصل مجلس الزمالك اجتماعاته اليوم لتحديد المدرب الجديد الذي سيقود الزمالك في الفترة المقبلة خلفا لبيسيرو الذي سيتم توجيه الشكر له في ظل النتائج السيئة للفريق وابتعاده عن المنافسة علي لقب الدوري الممتاز وأيضا مراكز اللعب في دوري أبطال أفريقيا وهو الهدف الأساسي للفريق.