شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات فى تشكيل منتخب الشباب أمام تنزانيا..غياب عبد الله وحفيظ وعودة مؤمن شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه ، تعديلات على تشكيل الفراعنة الصغار فى مباراة تنزانيا يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما التى تقام فى مصر.

وهناك تعديلات اضطرارية سيجريها أسامة نبيه بسبب الإصابة مثل محمد عبد الله الذى خرج من المعسكر بعد تعرضه لمزق فى العضلة الأمامية على أن يشارك بدلا منه مؤمن شريف العائد من الإصابة فى الرأس فى المباراة الأولى أمام جنوب افريقيا.

كما يدرس أسامة نبيه عودة محمد سمير للتشكيل الأساسى على حساب يوسف عبد الحفيظ، ويفاضل بين محمد زعلوك ومهند محمد لقيادة الهجوم بينما يظل موقف عمر خضر غامضا من المشاركة أساسيا أمام تنزانيا.

ويلتقي منتخب مصر للشباب فى مباراته المقبلة نظيره التنزاني فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد هيئة قناة السويس، فى رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

يحتل منتخب الشباب المركز الثاني فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحل جنوب أفريقيا ثالثا بثلاث نقاط قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاماً يسعى لتصحيح أوضاعه ومضاعفة آماله في بلوغ الدور الثاني في كأس أمم إفريقيا للشباب، عندما يواجه منتخب زامبيا على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في المسابقة التي انطلقت في 27 أبريل الماضي وتستمر حتى 18 مايو الحالي بمشاركة 13 منتخباً يتوج أحدها باللقب ويتأهل مع المنتخبات الثلاثة الأخرى الصاعدة للمربع الذهبي لكأس العالم التي تقام في تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.