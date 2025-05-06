شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لمواجهة المصري البورسعيدى بالدوري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري، في نسختها الاستثنائية.

ودخلت مسابقة الدوري فى مرحلة مشتعلة من المنافسة داخل المربع الذهبي لجدول الترتيب، حيث أشعل تعثر فريق بيراميدز بالهزيمة أمام فاركو، فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، المنافسة من جديد على لقب البطولة المحلية، بعدما توقف رصيد الفريق السماوي عند النقطة 47 مواصلاً تربعه على عرش الدوري، رغم اقتراب منافسيه من القمة.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجئة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف فى اللقاء الذي أقيم بينهما فى خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة، بينما حقق الأهلي فوزا كبيرا على حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي والمصري

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والمصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

الأهلي - المصري البورسعيدي (8 مساءً) الخميس 8 مايو، على ملعب برج العرب.

سيراميكا كليوباترا - الأهلي ( 5 مساءً) الثلاثاء 13 مايو، على ملعب المقاولون العرب.

الأهلي - البنك الأهلي (8 مساءً) السبت 17 مايو، على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي - فاركو (يحدد لاحقًا)، الأربعاء 28 مايو، على ستاد القاهرة الدولي.