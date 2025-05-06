شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يرفض الراحة قبل مواجهة بيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

رفض طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، منح لاعبيه أي راحة عقب التعادل مع الزمالك أمي بهدفين لمثلهما في الدوري، نظراً لضيق الوقت قبل مواجهة بيراميدز المقبلة، ويستأنف البنك الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء استعداداً للقاء المقبل.

من جانبه، أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، استمرار طارق مصطفى المدير الفني للفريق في مهمته مع النادي حتى نهاية تعاقده، وقال أشرف نصار في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نادي الزمالك لم يتواصل مع إدارة البنك الأهلي، وطارق مصطفى مستمر معنا حتى نهاية تعاقده الموسم المقبل ولن يرحل في الوقت الحالي.

أجرى مسؤولو نادي الزمالك، اتصالات هاتفية خلال الساعات الأخيرة مع طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، وذلك لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، خلفاً للبرتغالي جوزية بيسيرو، بعد تراجع نتائج الزمالك تحت قيادته.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري والتي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق، ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الزمالك مصير البرتغالي جوزية بيسيرو اليوم بعد الاتفاق مع المدرب البديل.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الثامنة مساء الجمعة المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي.

وكان بيراميدز سقط في فخ الهزيمة بالجولة الماضية أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيده عند النقطة 47 محتفظاً بصدارة الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويتبقى للبنك الأهلي 5 مباريات في مسابقة الدوري جاءت كالتالي:

1ـ البنك x بيراميدز يوم الجمعة 9 مايو على ستاد القاهرة الساعة 8 مساءً

2ـ حرس الحدود x البنك البنك الأهلي يوم الثلاثاء 13 مايو على ستاد الماكس الساعة 8 مساءً

3ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

4ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد ولم يتم تحديد موعد المباراة

5ـ بتروجت x البنك يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت ولم يتم تحديد موعد المباراة



