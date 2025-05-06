شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتظر القرار الأخير من حمزة علاء والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولي النادي الأهلي القرار الأخير من حمزة علاء حارس مرمي الفريق بشأن ملف تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعرض مسئولي الأهلي علي الحارس الصاعد تمديد تعاقده مع منحه وعد بالاحتراف الخارجي حال تلقيه عرض مناسب في ظل حصوله علي مبلغ 500 الف جنيه فقط ، ولكن الحارس يتمسك بالاحتراف حاليا في ظل صعوبة حصوله علي فرصة المشاركة الأساسية بعد الاعتماد علي الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير فضلا عن تلقيه عروض مغرية من اندية محلية علي رأسها بيراميدز.

لذا طلبت إدارة الأهلي من حمزة علاء سرعة تحديد موقفه سواء بقبول عرض الاهلي أو رفضه وذلك لتحديد موقف قائمة المارد الأحمر الذي تستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية يونيو المقبل في أمريكا.

في سياق آخر ، مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.

ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.