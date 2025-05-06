موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد بيراميدز لخوض مباراة هامة أمام البنك الأهلي بإستاد القاهرة في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

فريق بيراميدز تعثر في الجولة الماضية بالخسارة أمام فاركو 3-2 في اللقاء الذي جمعهما بإستاد المكس وتوقف رصيده عند النقطة 47 في صدارة جدول ترتيب الدوري ، ويتبقى لفريق بيراميدز 4 مباريات في المسابقة، بات فى حاجة للفوز بها جميعاً لضمان التتويج باللقب، خاصة فى ظل ملاحقة الأهلي للسماوي، حيث يفصل الأحمر نقطة واحدة فقط عن الصدارة.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري في تمام الساعة 8:00 مساء الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.

تنقل قنوات اون سبورت مباريات الدوري الممتاز ومنها مواجهة بيراميدز أمام البنك الأهلي في استاد القاهرة.

يسعي بيراميدز لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الاستمرار في صدارة القمة حتي يتجنب ملاحقة الأهلي الذي بات لديه أمل كبير في الحفاظ علي اللقب بعد خسارة الفريق السماوي الأخيرة.

مواعيد المباريات المتبقية لبيراميدز

- بيراميدز & البنك الأهلي: يوم 9 مايو، الساعة الثامنة مساءً.

- الزمالك & بيراميدز: يوم 13 مايو، الساعة الثامنة مساءً.

- بيراميدز & بتروجت: يوم 17 مايو، الساعة الخامسة مساء.

- بيراميدز & سيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.