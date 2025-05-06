شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يُغري لاعبيه بالمكافآت للفوز على الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

رصدت إدارة النادي المصري، مكافآت مادية للاعبي الفريق، وذلك من أجل الفوز على الأهلي في المباراة المقبلة، والحفاظ على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، خاصة في ظل اشتعال المنافسة داخل المربع الذهبي، بعد تعثر بيراميدز مؤخراً بالهزيمة أمام فاركو في الجولة الرابعة.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الأهلي، بالجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري، والتي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

واستغل مسئولو النادي المصري فرصة غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق عن مواجهة الأهلي المقبلة بالدوري، وذلك لإعادة فتح ملف تجديد تعاقد اللاعب مع المصري، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتأكد غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري، والتي تجمعه بالأهلي فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب، بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع المصري في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.