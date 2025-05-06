شكرا لقرائتكم خبر بحضور وزير الرياضة جدة تحتفي بأبطال النخبة وسط حضور جماهيري تجاوز ٣٠ الف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت مدينة جدة مساء أمس بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس النخبة الآسيوية 2025، خلال الحفل الذي أقامته وزارة الرياضة وموسم جدة ، بتنظيم من شركة “بنش مارك”، خلال أمسية جماهيرية حاشدة احتضنها مسرح “عبادي الجوهر أرينا” .

وشهد الحفل حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، وزير الرياضة، إلى جانب شخصيات رياضية وإعلامية بارزة، وأكثر من 30 ألف مشجع من جماهير الأهلي، الذين توافدوا للاحتفال بنجومهم بعد موسم آسيوي استثنائي أعاد “قلعة الكؤوس” إلى صدارة المشهد القاري.

وأكد وزير الرياضة في تصريح بهذه المناسبة أن:

“لولا توفيق الله، ثم الدعم غير المحدود من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – لما تحققت هذه الإنجازات النوعية في قطاع الرياضة .

وتخللت الحفل فقرات فنية أحياها الفنان الكبير عبادي الجوهر، والفنانة موضي الشمراني، والفنان عايض، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي امتلأت به جنبات “الأرينا”.

كما شهد الحفل تكريم نجوم الفريق والجهازين الفني والإداري، في أجواء احتفالية تُجسد حجم الدعم الرسمي والشعبي الذي تحظى به الأندية السعودية، وتعكس حرص المنظومة الرياضية على ترسيخ ثقافة الإنجاز وتكريم من يصنعه .