شوبير يثير الجدل: كولر قد يعود للأهلي.. مدربًا أم زائرًا؟ "اللعبة لسه شغالة"!

الشارقة - اميمة ياسر - رد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على كل ما يدور داخل أذهان جماهير القلعة الحمراء حول أزمة المدرب السويسري مارسيل كولر الحالية مع النادي، كما أثار حيرة الجماهير بشأن احتمالية عودته مرة آخرى إلى الأهلي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: «موضوع كولر امبارح الناس بدأت تصرخ وتقول كولر قدم شكوى ضد الأهلي في فيفا لأ مقدمش، أو تحديدا لسه مقدمش، يعني جايز يقدم شكوى يا كابتن؟، طبعا أمال التكريمات والدروع من الأهلي والصور واللافتات ومش عارف أيه، اه حاجات حلوة جدا بس في النهاية هناك حقوق».

وتابع شوبير: «باختصار شديد هناك تفاوض جدي جدًا حاليًا بين مدير أعمال كولر، دينو لامبرتي مع مسؤولي الأهلي من أجل أن يصلوا لاتفاق حول تسوية حقوق المدرب السويسري، بس هل سيحصل على مبلغ كبير؟ طبعًا، والمفاوضات حاليا من أجل تقسيطه وفي الغالب سيتم تقسيطه».

ووجه شوبير بذلك صدمتين للجماهير الأولى ممثلة في إمكانية تقديم شكوى من كولر ضد الأهلي، والثانية أنه سيحصل على مقابل مادي كبير جدا بسبب الشرط الجزائي.

وتابع شوبير: «هل كولر منفتح على الحلول مع الأهلي؟ نعم، هل كولر فاتح الباب مع الأهلي طبعًا؟ لأنه يحب الأهلي وجماهيره.

وأثار شوبير حيرة الجماهير بعدما طرح تساؤلًا يقول: هل كولر ممكن يعود إلى الأهلي في يوم من الأيام؟

نعم يعود زائرا يعود محبا يعود مدربا نعم، هو عموما جيم حاليا بيتلعب بين مسؤولي الأهلي وكولر.