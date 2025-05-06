وفاة بطل العالم الأرجنتيني لويس غالفان عن 77 عاما

الرياص - اسماء السيد - بوينوس ايرس : توفي بطل مونديال 1978 المدافع الأرجنتيني لويس غالفان عن عمر يناهز 77 عاما، وفقا لما أفاد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الإثنين.

أمضى غالفان عدة أسابيع في المستشفى في كوردوبا حيث تمت معالجته بسبب إصابته بعدوى في الكلى، قبل أن يتوفى جراء مضاعفات.

كتب الإتحاد المحلي للعبة عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "بالنيابة عن الرئيس كلاوديو تابيا واللجنة التنفيذية، يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن حزنه العميق لرحيل لويس غالفان، بطل العالم في عام 1978".

ولد غالفان في مدينة فرنانديس (شمال) عام 1948، ولعب في الدفاع في تشكيلة "ألبيسيليستي" المتوّجة على أرضها بلقب مونديال 1978 المدججة بالنجوم أبرزهم دانييل باساريلا، والمهاجم ماريو كمبيس والحارس أوبالدو "باتو" فيلول.