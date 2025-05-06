شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة يختار ياسر قمر مستشارًا لمجلس الادارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة برئاسة المغربية بشرى حجيج، اختيار ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي مستشارًا لمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي.

وتعكس هذه الخطوة التقدير الكبير للكفاءات المصرية في مجال الرياضة.

ويأتي هذا القرار تتويجًا للجهود الكبيرة التي بذلها ياسر قمر في تطوير لعبة الكرة الطائرة في مصر خلال السنوات الماضية، حيث شهدت اللعبة نقلة نوعية على مستوى الأداء والتنظيم والبنية التحتية منذ توليه رئاسة الاتحاد المصري.

ويعد هذا الاختيار تأكيدًا على ثقة الاتحاد الإفريقي في الرؤية والخبرة التي يمتلكها الاتحاد المصري للكرة الطائرة ودليلًا على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير الرياضة على مستوى القارة.

وقاد "قمر" الكرة الطائرة المصرية للصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب دام لـ8 سنوات، وذلك عقب التتويج بكأس الأمم الإفريقية وتصدر التصنيف القاري على حساب المنتخب التونسي، إضافة إلى المشاركة الدائمة لمنتخبات الشباب والشابات والناشئين والناشئات في بطولات العالم المختلفة.