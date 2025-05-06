شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر للشباب مع تنزانيا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب مباراته الأخيرة أمام نظيره التنزاني مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر.

و‎يحتل المنتخب المصري المركز الثاني فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، وتتبقى له مواجهة أخيرة حاسمة أمام تنزانيا، ورغم أن التأهل لا يزال ممكنًا، إلا أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا بسبب نظام البطولة الذي ينص على:

* تأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

* تأهل أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث.

* استبعاد نتائج المنتخب صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى عند احتساب أفضل الثوالث.‎

موعد مباراة منتخب الشباب مع تنزانيا

موعد مباراة منتخب مصر للشباب مع تنزانيا فى تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

محمد عبد الله خارج حسابات المنتخب

واستقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم على مغادرة محمد عبد الله للمعسكر الجاري فى الإسماعيلية وذلك بناء على التقرير الطبي الذى رأي ضرورة راحة اللاعب وخضوعه لبرنامج علاجي بعدما أثبتت الفحوصات والأشعة إصابته بمزق فى العضلة الأمامية خلال لقاء المنتخب مع زامبيا فى الجولة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم .