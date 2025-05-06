شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني: حزين على الزمالك ويجب تعيين مدرب مصري خلفا لبيسيرو والان مع تفاصيل الخبر

أعرب سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي البنك الأهلي، عن حزنه على تراجع مستوى الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، وتراجع النتائج خاصة بعد وداع كأس الكونفدرالية والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات لـ ”الخليج 365”: بالتأكيد أشعر بالسعادة لأداء لاعبي البنك الأهلي في مباراة الأمس وحصد نقطة مهمة في مشوار الفريق، نعمل في منظومة محترمة توفر لنا كل شيء، ولكني حزين على مستوى وأداء نادي الزمالك.

أضاف مدير الكرة بالبنك الأهلي: هناك غياب لروح الانتصارات وتراجع للمستوى البدني للاعبي الزمالك بشكل واضح، وبيسيرو يجب أن يرحل وأن يكون البديل مدرب مصري وليس أجنبياً، خاصة أن الزمالك في موقف حرج في الفترة الحالية، يجب أن يكون المدرب الجديد على دراية بلاعبي الفريق بشكل جيد، وكذلك بمنافسيه سواء في المباريات المتبقية بالدوري أو بنهائي كأس مصر المرتقب أمام بيراميدز، فلم يتبقى إلا شهر واحد فقط لخوض النهائي.

واصل الشيشيني: الأهلي والزمالك يتحكمان في الحالة المزاجية للشعب المصري وأدعو كل أبناء النادي لمساعدة الزمالك في الوقت الحالي وعدم السماح بسقوطه، وأتمنى أن تقف الجماهير خلف ناديها وتسانده في تلك الفترة الحرجة.

واختتم نجم الزمالك السابق: الزمالك تعرض للظلم في أزمة مباراة القمة الأخيرة، لماذا عندما كان الزمالك في نفس الموقف بموسم 2020، تم خصم 6 نقاط من النادي، والآن الرابطة تقرر اعتبار الأهلي مهزوماً ليخسر 3 نقاط فقط بعد انسحابه من القمة، ونقدم تبريرات بسبب طاقم تحكيم المباراة.