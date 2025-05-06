شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يجهز ثنائى الأهلى للظهور فى مباراة المصري البورسعيدى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يجهز عماد النحاس المدير الفنى للنادى الاهلى الثنائى عمر الساعى وكريم نيدفيد لاعبا خط وسط الفريق الاحمر للظهور فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري المصري.

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

ومنح عماد النحاس وعداً لثنائى الاهلى بالحصول على فرصة فى المباريات المقبلة للحكم على قدراتهم الفنية والبدنية بعد خروجهم من الحسابات الفنية طوال الفترة الماضية إبان تواجد السويسري مارسيل كولر مديراً فنياً للفريق.

واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.

ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.