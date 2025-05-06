شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة تعاقد طارق مصطفى مع البنك الأهلي بعد مفاوضات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل مع فريقه الحالي، وكان طارق مصطفى تولى تدريب البنك الأهلي في أكتوبر 2023، ليرتبط بعقد مع الفريق يمتد حتى يونيو 2026.

وأجرى مسؤولو نادي الزمالك، اتصالات هاتفية خلال الساعات الأخيرة مع طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، وذلك لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، خلفاً للبرتغالي جوزية بيسيرو، بعد تراجع نتائج الزمالك تحت قيادته.

ويترقب طارق مصطفى موقف مسؤولو البنك الأهلي في الساعات المقبلة من أجل حسم موقفه مع فريقه الحالي.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري والتي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق، ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الزمالك مصير البرتغالي جوزية بيسيرو اليوم بعد الاتفاق مع المدرب البديل.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الثامنة مساء الجمعة المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي.

وكان بيراميدز سقط في فخ الهزيمة بالجولة الماضية أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيده عند النقطة 47 محتفظاً بصدارة الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويتبقى للبنك الأهلي 5 مباريات في مسابقة الدوري جاءت كالتالي:

1ـ البنك x بيراميدز يوم الجمعة 9 مايو على ستاد القاهرة الساعة 8 مساءً

2ـ حرس الحدود x البنك البنك الأهلي يوم الثلاثاء 13 مايو على ستاد الماكس الساعة 8 مساءً

3ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

4ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد ولم يتم تحديد موعد المباراة

5ـ بتروجت x البنك يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت ولم يتم تحديد موعد المباراة