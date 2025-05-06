شكرا لقرائتكم خبر عن 210 ألف دولار مستحقات بيسيرو حال رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يحصل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على 210 ألف دولار من النادي الأبيض حال الاستقرار على رحيله بشكل نهائي اليوم الثلاثاء.

وينص عقد بيسيرو على تقاضيه 70 ألف دولار شهرياً حيث لم يحصل البرتغالي على راتب مارس وأبريل ومايو ويحق له الحصول على رواتب الأشهر الثلاثة حال فسخ العقد من قبل إدارة القلعة البيضاء.

مجلس الزمالك في اجتماع مستمر لتحديد مصير الجهاز الفني الحالي وتحديد المدرب البديل لبيسيرو بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية بالتعادل مع البنك الأهلي ومن قبله تعادل مع المصري ليفقد الفريق فرصة المنافسة علي لقب الدوري وأيضا اللعب علي المركز التي تشارك في دوري أبطال أفريقيا ليغيب عنها الأبيض للموسم الثالث علي التوالي.

دخل أيمن الرمادي المدير الفني السابق لسيراميكا حسابات مسئولي الزمالك بقوة لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض بديل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي.

إدارة الزمالك وضعت عدد من المرشحين لتدريب الفريق يتقدمهم طارق مصطفي المدير الفني للبنك الأهلي والذي تم التواصل معه بالفعل ولكن تمسك مسئولي البنك بطارق مصطفي حال دون إتمام الأمر.

ومن المرشحين لتدريب الزمالك أيضا مؤمن سليمان الذي يقود الشرطة العراقي ومرتبط بعقد به شرط جزائي مما يصعب مهمة قيادته للزمالك.

إدارة الزمالك وضعت أيمن الرمادي في مقدمة المرشحين في ظل الظروف المتاحة حاليا بالإضافة إلي عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش والذي رحب بتولي المهمة منتظرا المفاوضات الرسمية من مسئولي الزمالك.

يواصل مجلس الزمالك اجتماعاته اليوم لتحديد المدرب الجديد الذي سيقود الزمالك في الفترة المقبلة خلفا لبيسيرو الذي سيتم توجيه الشكر له في ظل النتائج السيئة للفريق وابتعاده عن المنافسة علي لقب الدوري الممتاز وأيضا مراكز اللعب في دوري أبطال أفريقيا وهو الهدف الأساسي للفريق.