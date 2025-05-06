الزمالك يُطيح ببيسيرو بعد التعادل المخيب.. ومفاوضات ساخنة مع طارق مصطفى

الشارقة - اميمة ياسر - اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قراره النهائي، حول مصير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وكان مسؤولي الزمالك قرروا بشكل نهائي رحيل جوزيه بيسيرو من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج.

وأضاف مصدر خاص بأن نادي الزمالك، سوف يعلن بنسبة كبيرة، رحيل جوزيه بيسيرو بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

الزمالك يفاضل بين طارق مصطفى وأيمن الرمادي

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك يفاضل بين مدرب البنك الأهلي الحالي، طارق مصطفى، ومدرب سيراميكا كليوباترا السابق، أيمن الرمادي، لتولي أحدهما تدريب الفريق.

وأشار إلى أن الزمالك، سيعلن اليوم، المدرب الجديد للفريق، وحصل طارق مصطفى على مهلة لإقناع مسؤولي نادي البنك الأهلي بالرحيل لتدريب الزمالك.

وعقد مسئولو الزمالك، جلسة مطولة مساء أمس، في منزل حسين لبيب لحسم مصير بيسيرو، وتم عمل تصويت على بقاء بيسيرو أو رحيله، خاصة وأن كان هناك رأي آخر من لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء بمنح البرتغالي فرصة أكبر، ولكن تم الإجماع على إنهاء العلاقة وفسخ التعاقد.



الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي

وسقط الزمالك، في فخ التعادل أمام نادي البنك الأهلي، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز، موسم 24-2025.

ومن ناحية أخرى، تحدث المدير الفني لفريق نادي الزمالك، جوزيه بيسيرو، عن وضع لاعب الزمالك أحمد زيزو، عقب الأزمات الأخيرة.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي: “أنا في حاجة ماسة لزيزو داخل الفريق، فهو من أفضل ثلاثة لاعبين في مصر، وتواجده معنا سيحدث فارقًا كبيرًا، لكن، القرار ليس بيدي، المسألة معقدة، خاصة في ظل الظروف الحالية بين اللاعب والجماهير والإدارة”.

وأضاف: "لا أعتقد أن اللاعب نفسه يريد المشاركة في المباريات في الوقت الحالي، وهذا يجعل الموقف أكثر صعوبة".

وتابع بيسيرو: “من غير السهل أن ينتقل زيزو مباشرة من الزمالك إلى الأهلي، فالأجواء في الفترة الحالية تشهد توترًا كبيرًا، ورغم أنني أتمنى أن يكون لدينا لاعب مثل زيزو، إلا أن الأمور لا تسير كما نرغب، والحالة حساسة للغاية”.



تغريم زيزو

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فرض عقوبة مالية على زيزو، تصل إلى 200 ألف جنيه، على خلفية إدلائه تصريحات إعلامية دون إذن مسبق من إدارة النادي.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي، لـ"تليجراف مصر"، أن العقوبة جاءت بسبب تصريح مقتضب أدلى به زيزو خلال تواجده في محيط النادي، بعدما انقطع عن التدريبات لمدة قاربت الشهر، منذ التاسع من أبريل الماضي.

واستوقف زيزو أحد العاملين بقناة "MBC مصر"، وهو داخل سيارته، حيث صرح بشكل عفوي وسريع أنه لا يملك أي تصريحات رسمية في تلك اللحظة.

وأشار زيزو إلى التزامه الكامل بتعليمات النادي، وأنه تحت أمره في أي وقت. ورغم أن التصريح لم يتجاوز الأربعين ثانية، إلا أن إدارة النادي اعتبرت هذا الظهور الإعلامي مخالفًا للوائح الداخلية التي تمنع اللاعبين من الإدلاء بأي تصريحات، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الإدارة.