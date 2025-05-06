شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. اعتماد فوز الزمالك والتظلمات تحسم خصم 3 نقاط من الأهلى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تجتمع لجنة التظلمات باتحاد الكرة الخميس المقبل لإعلان قراراتها النهائية بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدورى الممتاز، والتي لم تقم بسبب انسحاب الفريق بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

مصدر باتحاد الكرة قال إن المباراة لن تُعاد كما أُشيع مؤخرا، موضحا أن القرارات ستصدر الخميس المقبل، ولن يتم تأجيل إعلان القرارات.

تابع المصدر أن الأقرب أن تصدر اللجنة قرارا بالتأكيد على فوز الزمالك على الأهلى فى المباراة التى تم الغاؤها لعدم حضور الفريق الأحمر، أما بخصوص الـ3 نقاط الأخرى فهو ما ستحسمه اللجنة سواء باعتماد قرارات رابطة الأندية المحترفة الأخيرة بعدم خصم نقاط جديدة من الأهلى نهاية الموسم ، أو بالغاء هذا القرار وتأكيد خصم الـ3 نقاط من الأهلى نهاية الموسم.

وقررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها الأخيرة حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو الجاري مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي.

كما قررت اللجنة أيضاً التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع، وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.