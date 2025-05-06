شكرا لقرائتكم خبر عن فارق النقطة.. مواعيد 4 جولات حاسمة بين بيراميدز والأهلي لتحديد بطل الدوري والان مع تفاصيل الخبر

صراع ناري يدور فى دوري نايل هذا الموسم، مع احتدام المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب البطولة، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.

ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.

ونستعرض مواجهات بيراميدز والأهلى والزمالك المتبقية فى دوري نايل كالتالى:

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

البنك الأهلي × بيراميدز



الجمعة 9 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

بتروجيت × بيراميدز

السبت 17 مايو – الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة

سيراميكا × بيراميدز

الأربعاء 28 مايو (لم يُحدد توقيت المباراة حتى الآن)

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :



الخميس 8 مايو

الأهلي مع المصرى 8 مساءً.



الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا مع الأهلي 5 مساءً

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً.

الأحد 25 مايو

الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها".

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

البنك الأهلي × الزمالك

الإثنين 5 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

سيراميكا × الزمالك

الجمعة 9 مايو – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة



بتروجيت × الزمالك

السبت 24 مايو – (لم يُحدد التوقيت بعد)

الزمالك × فاركو

الأحد 1 يونيو – (لم يُحدد التوقيت بعد).