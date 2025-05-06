شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مباريات نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الثلاثاء، منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، حيث يلتقى كل من الأهلى مع سبورتنج، والزمالك والاتحاد السكندرى، وتقام المباريات بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

وتقام مباريات المركز الثالث بعد غد الخميس بأن يلتقى المهزوم من كل مباراة مع الآخر، على نفس الصالة أيضا، بعدما حددت لجنة المساقات باتحاد كرة السلة موعد نهائي البطولة والمقرر له الخميس أيضا بين الفائز من كل مباراة من مباريات نصف النهائي.

وكان فريق سيدات سلة الأهلى توج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على سبورتنح بنتيجة 99-64 فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر

يذكر أن عمرو مصيلحى رئيس الاتحاد المصرى للسلة يشارك فى اجتماع الاتحاد الدولي لكرة السلة 2025 FIBA Congress، الذى تستضيفه مملكة البحرين خلال مايو الجاري.