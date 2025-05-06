شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ضيفاً ثقيلاً على زد إف سى فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الاتحاد السكندرى ضيفا ثقيلا على نادى زد، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز، دورى نايل، موسم 2024/2025، مجموعة تفادي الهبوط.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث فى مجموعة تفادي الهبوط برصيد 22 نقطة ولعب 3 مبارايات فاز فى 1 وخسر 1 وتعادل فى 1 وله هدفين وعليه 3، بينما يحتل نادى زد المركز الأول برصيد 27 نقطة لعب 3 مبارايات فاز فى 2 وخسر مباراة وله 6 أهداف وعليه هدفين.

ويسعى زعيم الثغر للثأر من هزيمة الدوري الأول، حيث انتهت مباراة الاتحاد السكندرى وزد إف سي بفوز الأخير بهدف نظيف سجله ديلسون كامونى فى الدقيقة 33 من عمر اللقاء الذى أقيم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دورى نايل.

ويتطلع مجدي عبد العاطي لتحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة الثلاث، كما خصصت الإدارة بقيادة محمد مصيلحي حافلات مجانية لنقل الجماهير للقاهرة لمؤازرة الفريق، من حاملي بطاقة المشجع Fan ID وتذكرة المباراة حيث يتم توفير حافلات مجانية لنقل الجماهير الراغبة في حضور المباراة، على أن تتجمع هذه الحافلات أمام استاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي، وذلك يوم المباراة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

وينوى الجهاز الفني لفريق زد خوض اللقاء بتشكيل مكون من، على لطفي، علي جمال، محمد إسماعيل، أحمد طارق، أحمد عادل، بيتر موتوموسي، عمار حمدي، ماتا ماجاسا، مصطفى سعد ميسي، عبد الرحمن البانوبي، وشادي حسين.