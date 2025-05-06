شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يحذر لاعبي منتخب الشباب من التواصل مع الوكلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب لاعبيه من التواصل مع وكلاء اللاعبين أثناء بطولة أمم افريقيا المقامة حاليا في مصر، منعاً لتشتيت تركيزهم فى المباريات، كما أن البطولة تحظى بمتابعة كبيرة من وكلاء اللاعبين.

وطالب نبيه لاعبيه بالتركيز فى التدريبات والمباريات لتصحيح الأوضاع، خاصة بعد تعقد موقف الفريق في البطولة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على تنزانيا في المباراة الأخيرة للحفاظ على فرصه في التأهل للدور الثاني بعد تعادله مع زامبيا سلبيا، مكتفيا ب4 نقاط من 3 مباريات.

وقال أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إنه يشكر اللاعبين علي ظهورهم بشكل جيد أمام زامبيا في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر.

أضاف نبيه عقب اللقاء، "حاولنا نحقق المكسب لكن التوفيق غاب عنا.. وأتحمل المسئولية كاملة كمدرب للفريق.. امتلكنا المباراة وسيطرنا عليها لكن غياب التوفيق حال دون تسجيل الأهداف.. وهناك ضغوطا كبيرة على اللاعبين".

واختتم حديثه قائلا، "لدينا إصابات في الفريق.. و 5 أيام راحة كافية للاستشفاء قبل مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة بهذا الدور وعندنا أخطاء سنحاول تصحيحهاوسنظهر بشكل جيد أمام تنزانيا".