شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة البحث عن ظهير أيسر أجنبي "تحت السن" فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن ظهير أيسر أجنبي تحت السن لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، بعد الاستقرار على عدم تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي بعد نهاية الموسم الحالي، والاتجاه للبحث عن ظهير أيسر محلي، فى ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب فى صفوف الفريق وصعوبة ضم ظهير أيسر أجنبي جديد.

ويبحث مسئولو الكرة بالنادي الأهلي التعاقد مع ظهير أيسر تحت السن، ويتم متابعة عدد من اللاعبين الأجانب، خاصة اللاعبين الذين يلعبون في بطولة الأمم الأفريقية التى تحتضنها مصر فى الفترة الحالية، على أمل أن يجدوا ضالتهم فى التعاقد مع ظهير أيسر مميز قادر على تقديم الإضافة مع الفريق الأحمر وتعويض غياب الدولي التونسي علي معلول.

ويوجد اتجاه لدى النادي الأهلي فى عدم شراء عقد يحيى عطية الله وعدم تجديد علي معلول بسبب تقدمه في السن وعدم استعادة مستواه منذ تعرضه للإصابة بقطع فى وتر أكيلس، رغم عودته للمشاركة فى المباريات تحت قيادة عماد النحاس، ولوجود رغبة فى التعاقد مع ظهير أيسر جديد.

فى سياق آخر، احتدام المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب البطولة فى ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجئة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما فى خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

وفاز الأهلي على حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.