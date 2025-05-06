شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو ، لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري، بحثاً انتصار جديد بالمسابقة المحلية.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى دوري نايل



يواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى خامس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك القادمة

1- سيراميكا.. يوم الجمعة 9 مايو.

2- بيراميدز.. يوم الثلاثاء 13 مايو.

3- بتروجيت.. يوم السبت 24 مايو.

4- فاركو.. يوم الأحد 1 يونيو.