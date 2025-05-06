شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الاجتماع الذي عقد فى منزل رئيس النادي عقب التعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 2 - 2، لبحث مصير البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول فى ظل تراجع الأداء والنتائج.

ولم يتوصل مجلس إدارة الزمالك لاتفاق مع اي مدرب محلي لتولي المهمة خلفاً لبيسيرو، ليتم استكمال الاجتماع عصر اليوم الثلاثاء لبحث مصير الجهاز الفني واستكمال المفاوضات مع المدربين المحليين.

ومن المقرر أن يقود بيسيرو تدريب الفريق اليوم بشكل طبيعي لحين صدور قرار مجلس الإدارة بشكل رسمي، حيث ترغب الإدارة فى الاتفاق مع البديل قبل صدور قرار الرحيل.