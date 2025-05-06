شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكراً مغلقاً الليلة استعداداً لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة تامر مصطفى استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة انبى المقرر لها الثامنة مساء غد الإربعاء باستاد الإسماعيلية فى خامس جولات مرحلة تفادى الهبوط بالدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه على ملعبه ثم يعلن تامر مصطفى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً، ويفتقد فريق الإسماعيلى، بقيادة تامر مصطفى، جهود لاعبه عبد الرحمن الدح فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري المصري، بعد تعرضه للطرد وحصوله على الكارت الأحمر فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الدراويش مع سموحة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويواصل الفلسطينى خالد النبريصى، مهاجم الفريق الأول بالنادي الإسماعيلى، الغياب عن فريقه فى مباراة إنبى المقبلة بسبب الإصابة، حيث بدأ اللاعب مرحلة التأهيل بعدما أجرى جراحة ناجحة عقب إصابته بكسر مضاعف وتفتت فى مفصل الكوع والرسغ، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف نهاد محرم أستاذ جراحة العظام في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى خدمات مدافعه محمد نصر أمام إنبى بعد غيابه في المباريات الماضية نتيجة إيقافه من قبل رابطة الأندية لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد طرده المباشر في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش.

ويعود محمد نصر لتدعيم خط دفاع الإسماعيلى في مباراة إنبى المقبلة، والتي ستكون حاسمة بشكل كبير، خاصة أنها مع أحد المتنافسين المباشرين للهروب من الهبوط.

طالب تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى اللاعبين بضرورة الفوز بنقاط مباراة انبى المقبلة فى الدوري المصري لتصحيح مسار الدراويش فى المسابقة المحلية.

وعكف تامر مصطفى حالياً على دراسة مباريات إنبى الماضية من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق البترولى لوضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاث.

ويهبط لدورى المحترفين أصحاب المركزين الثامن والتاسع فى مرحلة تفادى الهبوط، ويسعى الإسماعيلى لتجميع النقاط من أجل الهروب من الهبوط فى هذا الموسم الصعب الذى تعرض خلاله لوقف القيد وعدم ضم صفقات جديدة.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع سموحة بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

ويخوض الإسماعيلى خلال شهر مايو 5 مواجهات هى:

7 مايو: الإسماعيلى وإنبى "الدورى"

15 مايو: الإسماعيلى ومودرن سبورت "الدورى"

20 مايو: طلائع الجيش والإسماعيلى "كأس عاصمة مصر"

25 مايو: الإسماعيلى والجونة "الدورى"

29 مايو: غزل المحلة والإسماعيلى "الدورى"

ومن جانبه ، طالب النادي الإسماعيلي بإعادة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي، أمام نظيره سموحة التي جمعتهما ضمن منافسات مسابقة دوري نايل، بسبب خطأ في تطبيق القانون.

وتقدم الإسماعيلي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن الأخطاء التحكيمية التي شابت مباراة الفريق أمام سموحة، والتي أقيمت على استاد برج،

وتضمنت الشكوى المطالبة بإعادة المباراة للتأكد من ثبوت وجود خصا في تطبيق القانون، كما طالب النادي ضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، والسماح لمندوب من النادي بالاستماع إلى المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو (VAR) أثناء واقعة طرد أحد للاعبي الفريق، وذلك بحضور ممثل عن الفريق المنافس، وفقا لما نصت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويؤكد النادي الإسماعيلي تمسكه الكامل بحقوقه القانونية والرياضية والتزامه الكامل بلوائح اللعبة، في إطار من الشفافية والعدالة.