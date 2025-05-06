شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة عماد النحاس ، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدى بالدوري، ضمن خطة الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالى داخل القلعة الحمراء.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الانتصارات في جميع مبارياته القادمة مع تعثر بيراميدز صاحب الصدارة لحسم لقب الدوري في النسخة الحالية.

واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب البطولة، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجئة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف فى اللقاء الذي أقيم بينهما فى خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم واجه الإسماعيلى وفاز برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك 3-0 اعتباريا ثم تعادل مع بيراميدز 1-1 ثم فاز على بتروجت 3-2 ثم فاز على حرس الحدود بخماسية دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدى فى دوري nile

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والمصري البورسعيدى فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية حتى نهاية الدوري الأهلي - المصري البورسعيدي (8 مساءً) الخميس 8 مايو، على ملعب برج العرب.

سيراميكا كليوباترا - الأهلي ( 5 مساءً) الثلاثاء 13 مايو، على ملعب المقاولون العرب.

الأهلي - البنك الأهلي (8 مساءً) السبت 17 مايو، على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي - فاركو (يحدد لاحقًا)، الأربعاء 28 مايو، على ستاد القاهرة الدولي.