شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يدرس سيراميكا بالفيديو قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج والحسم ببطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها الجمعة المقبل، بعدما أغلق الفريق صفحة مباراة البنك الأهلى التي جمعت الفريقين أمس بالجولة الثالثة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى.

وطلب بيسيرو من الجهاز المعاون له تجهيز فيديوهات لمباريات الفريق المنافس؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف، والخطة التى سيتبعها خلال المباراة لضمان تحقيق الفوز وتعويض النقاط التي خسرها الأيام الماضية.

في سياق آخر، عاد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك للتدريبات الأحد، بعد انقطاع دام 24 يوماً عن الفريق، وتقرر أن يخوض تدريباً مع المستبعدين لحين عودته إلى مستواه، مع تغريمه 200 ألف جنيه للتصريحات الإعلامية فور خروجه من المران، كما تم تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد اللاعب وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادي الصادر يوم الأربعاء الماضي.

وطلب الزمالك في شكواه ضد زيزو بتطبيق اللوائح التي تضمن سلامة المسابقة، بعد امتناعه عن التدريبات منذ آخر مران له يوم 8 أبريل الماضي، وهو الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر مباشر على فريق الزمالك لافتقاده جهود اللاعب في مرحلة حاسمه من المنافسة على البطولات التي يشارك فيها الزمالك.