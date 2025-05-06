شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتجه لرحيل بيسيرو و5 مرشحين محليين لخلافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لرحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الكرة الأول، بسبب سوء النتائج والأداء منذ أن تولي قيادة الفريق.

وتبحث إدارة الزمالك عن مدير فني محلي لتولي قيادة الفريق، حيث تم ترشيح كل من طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، ومؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، إلا أن هناك صعوبة في الاتفاق مع أي من الثنائي بسبب ارتباطهما بعقود مع نادييهما.

كما تم ترشيح عبد الحميد بسيوني وأيمن الرمادي ومعتمد جمال، حيث يقوم المجلس في الوقت للاتفاق على اسم من أجل التعاقد معه لخلافة بيسيرو، قبل اصدار قرار برحيله رسميا.