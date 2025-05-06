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الامارات | شباب الأهلي يتأهل في سلة الرجال.. والوصل بطل «الواعدين»

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جوني جبور – دبي 0 تبليغ

  • الامارات | شباب الأهلي يتأهل في سلة الرجال.. والوصل بطل «الواعدين» 1/2
  • الامارات | شباب الأهلي يتأهل في سلة الرجال.. والوصل بطل «الواعدين» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق شباب الأهلي على ضيفه الظفرة بنتيجة عريضة (97-64)، أول من أمس، في افتتاح ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة «كأس الإمارات» للرجال لكرة السلة.

ونال شباب الأهلي الأفضلية بنتائج الربع الأول والثالث والرابع (25-12 و30-18 و23-11)، فيما اكتفى الظفرة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (23-19).

من جهة أخرى، هيمنت فرق نادي الوصل على ألقاب الدوري في فئات البراعم والناشئين، عقب الفوز على الشارقة (77-72) في نهائي البراعم، وتزامن مع انتصار الوصل على النصر (57-37) في نهائي الناشئين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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