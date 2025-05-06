الامارات | بطولة السلم للدرّاجات الهوائية تُكرّم الفائزين بمسابقة التصوير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت اللجنة العليا لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، التي أُقيمت برعاية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، أمس، حفل تكريم الفائزين في مسابقة التصوير الأولى من نوعها التي تم تنظيمها بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وأُقيمت خلال فعاليات الدورة التاسعة للبطولة الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم.

وقام بتكريم الفائزين خلال حفل أُقيم في نادي ضباط شرطة دبي، أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة ماجد البستكي ومحمد الموسى ورامي النابلسي، وجاسم الحمادي ممثل «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، بحضور أعضاء لجنة تحكيم المسابقة.

وفاز بالمركز الأول في تصوير سباق ديوان صاحب السموّ حاكم دبي النخبة للرجال، سالم الصوافي من دولة الإمارات، وبالمركز الثاني عبدالشكور باروثيكالاييل من الهند، وحصد يوسف موسى من السودان جائزة المركز الثالث.

وفي تصوير سباق سيف الشرف للهواة الإماراتيين الرجال، حقق تشارلي فيلاجراسيا من الفلبين المركز الأول، وأنوب بشير من الهند المركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث عبدالعزيز الصيعري من دولة الإمارات.

أما في تصوير السباق الصحراوي، فحقق المركز الأول عبدالشكور باروثيكالاييل من الهند، وجاء في المركز الثاني شيروينفلوريس من الفلبين، وفاز بالمركز الثالث سالم الصوافي من دولة الإمارات.

وفي فئة تصوير سباق السيدات، حقق تشاري فيلاجراسيا من الفلبين المركز الأول، وجاء في المركز الثاني ريني ماثيو من الهند، وفاز بالمركز الثالث مارك فريدريك من الفلبين.

ونال إشادة خاصة على إبداعاتهم الاستثنائية، كلٌ من: سالم الصوافي من دولة الإمارات، ومارك أنتوني من الفلبين، ومحمد نوفل من الهند، وكريسنسيوبيرنابي من الفلبين، ودانوكا لونويلا من سريلانكا، وأشرف زينه من سورية، ورونيل التيسينج من الفلبين، وكريستيان كاسبيلو من الفلبين.

وكرّم المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، الجهات وشركاء النجاح للحدث، ومنهم: «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، وبادل كافيه، وولفي وعدد من العاملين في الفرق المساندة للجنة العليا المنظمة.

وكرّم الفلاسي الحكام من اتحاد الإمارات للدرّاجات، وهم: علي اليعربي، والشيخ سيف بن سرور الشرقي، وعبدالله الحوسني، ووليد الشامسي، وعايشة عبدالله، كما كرّم المصورين الإماراتيين: خالد الشعفار، وأحمد البدواوي، وعيسى البلوشي، وناصر الفلاسي، ويعقوب الحمادي، وعبدالله الحمادي، وعمر الجسمي، وفايز منصور، وخليفة محمد.

كما تم تكريم الفِرَق التي شاركت في المنافسات، وهي: فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وفريق نادي أبوظبي للدرّاجات الهوائية، وفريق أيروبك ريسنج، وفريق الوثبة، وفريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وفريق جهاز أمن الدولة دبي، وفريق ماي ووش، وفريق ربدان، وفريق سولت فاكتوري، وفريق شباب طلبات، وفريق تورك، وفريق شباب الأهلي، وفريق شرطة دبي، وفريق ياسي.

وهنّأ الفلاسي، الفائزين في جائزة التصوير التي تُعدّ مبادرة لتحفيز المبدعين على المشاركة في توثيق هذا الحدث الاستثنائي الأكبر من نوعه للسباقات المجتمعية في العالم، بصور مميّزة لأقوى المنافسات الرياضية، عكست التنوع الفريد الذي يجمع بين النهضة العمرانية المتطورة في مختلف مناطق دبي، والطبيعة الخلابة في محمية المرموم الطبيعية.

وقال: «ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرصنا على أن تكون بطولة السلم للدرّاجات الهوائية ملهمة للمواهب والإبداعات، سواء على الصعيد الرياضي أو كل المجالات المرافقة لها، ومنها التصوير الذي يُوثق بعدسات المبدعين قوة المنافسات وجمال الطبيعة، وانعكس حجم المشاركة الكبيرة والمستويات المتميّزة للمشاركين فيها، على تعزيز الهوية البصرية وإثرائها بلقطات وثّقت جمال وتطور دبي في المدينة والصحراء، وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً لممارسة النشاط الرياضي، وتشجيع المجتمع على تبنيه كأسلوب حياة».

من جهته، قال الأمين العام لـ«جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي» علي خليفة بن ثالث: «سعداء بشراكتنا مع المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي في فعاليات الدورة التاسعة لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، ومشاركة نخبة من المصورين في توثيق هذا الحدث العالمي، لإبراز روعة هذه الرياضة العريقة وجمالياتها، من خلال العدسات التي عكست للجمهور قيمتها البدنية والجهد الكبير الذي يبذله الأبطال للوصول إلى نقطة النهاية، بينما زاد الصور ألقاً تنوع المناطق والتضاريس المحيطة، ما منح المصورين مساحة أرحب للإبداع».

وأضاف: «نبارك للفائزين في البطولة، ونثمّن مجهودهم وتميّزهم في اختيار اللقطات التي قادتهم للفوز، ونأمل أن تشهد الدورات المقبلة منافسات قوية بين المصورين، لتوثيق الحدث وصولاً إلى التتويج بأفضل اللقطات».

من جانبه، ثمّن عضو اللجنة العليا المنظمة ورئيس اللجنة الإعلامية، ماجد عبدالرحمن البستكي، نجاح هذه المبادرة التي أُقيمت بالشراكة مع «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، وقال «كان لهذه المبادرة بالغ الأثر في تحفيز المصورين من مختلف الجنسيات والأعمار، للمشاركة وتوثيق السباقات بموهبتهم في اختيار اللقطات وقدراتهم في استخدام الكاميرات لتوثيق لحظة زمنية حافلة بالقوة والحماسة، ما جعلنا نحظى بفرصة لتوثيق جمال وروعة دبي وهي تحتفي بالرياضة والرياضيين، وتكوين سجل ثري يجمع أسماء الأبطال وصور المصورين المبدعين».

وكانت اللجنة المنظمة العليا قد وجهت الدعوة إلى جميع المصورين الراغبين في المشاركة بالتقاط أفضل الصور خلال السباقات الأربعة للدورة التاسعة لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، وتم تخصيص ثلاث جوائز لأجمل صورة في كل سباق.