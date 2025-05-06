الامارات | العاجل: عمر آل علي مؤهل لإدارة مباريات كأس العالم 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الحكم الدولي السابق عبدالله العاجل، إن إدارة الحكم الدولي، عمر آل علي، لقمة الوصل وشباب الأهلي، السبت الماضي، على استاد زعبيل ضمن الجولة الـ23 لدوري أدنوك للمحترفين، التي انتهت وصلاوية (2-1)، كانت مميّزة، ولم تشهد أخطاء تحكيمية مؤثرة في النتيجة، مشيراً إلى أن آل علي مؤهل لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

وأضاف العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة خرجت إلى بر الأمان تحكيمياً، رغم أهميتها وحساسيتها، إذ لم يتضرر أحد الفريقين من القرارات التحكيمية، كما أن آل علي كان ثابتاً ومتميّزاً».

وشارك الحكم عمر آل علي وزميله، الحكم الدولي عادل النقبي، بجانب الحكمين المساعدين الدوليين، محمد أحمد يوسف وأحمد الراشدي، أخيراً، ضمن قضاة الملاعب الذين قادوا مباريات الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة في كرة القدم، التي أُقيمت في مدينة جدة السعودية.

وكان عمر آل علي قد تم ترشيحه مع زميله عادل النقبي ضمن قائمة الحكام المرشحين لقيادة مباريات المونديال المقبل، كما تم اختيار عمر آل علي حكم ساحة، وزميله محمد عبيد خادم ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها أميركا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وأكمل العاجل: «على الرغم من أن مثل هذه المباريات لا تخلو من الملاحظات التحكيمية، فإن الحكم، بصفة عامة، اتخذ القرارات الإدارية الصحيحة، وكذلك الحال بالنسبة لحكم الفيديو (الفار)».