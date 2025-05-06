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الامارات | خورفكان يرفع درع دوري تحت 14 سنة «ب»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | خورفكان يرفع درع دوري تحت 14 سنة «ب» 1/2
  • الامارات | خورفكان يرفع درع دوري تحت 14 سنة «ب» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق نادي خورفكان بلقب دوري تحت 14 سنة (ب) للموسم 2024-2025، رغم خسارته من شباب الأهلي (2-3)، أمس، في مدينة خورفكان ضمن الجولة الأخيرة للمسابقة، ليحسم الفريق البطولة، بعد أن جمع «51 نقطة».

وسلّم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات، فهد الحوسني، الميداليات الذهبية ودرع البطولة لأعضاء فريق خورفكان، بحضور مسؤولي النادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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