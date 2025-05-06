الامارات | خورفكان يرفع درع دوري تحت 14 سنة «ب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق نادي خورفكان بلقب دوري تحت 14 سنة (ب) للموسم 2024-2025، رغم خسارته من شباب الأهلي (2-3)، أمس، في مدينة خورفكان ضمن الجولة الأخيرة للمسابقة، ليحسم الفريق البطولة، بعد أن جمع «51 نقطة».

وسلّم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات، فهد الحوسني، الميداليات الذهبية ودرع البطولة لأعضاء فريق خورفكان، بحضور مسؤولي النادي.