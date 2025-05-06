الامارات | دبا يرقص فرحاً بالاقتراب من «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريق دبا من التأهل الرسمي إلى دوري أدنوك للمحترفين، للمرة الرابعة في مسيرة النادي، بعدما تصدّر ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 49 نقطة، متفوقاً على الظفرة (47 نقطة)، يليهما الفجيرة (42 نقطة)، وهو الرصيد نفسه للعربي، ثم يونايتد (41 نقطة)، وحتا (40 نقطة)، قبل أربع جولات من ختام الموسم الحالي، وأسفرت الجولة الـ26 لدوري الدرجة الأولى عن فوز دبا على «مجد» (3-1)، والفجيرة على فريق الإمارات «الصقور» بثلاثية نظيفة، والحمرية على العربي (2-0)، وحتا على الذيد (2-1)، والجزيرة الحمراء على «غلف إف سي»، (3-2)، و«غلف يونايتد» على مصفوت بهدف نظيف.

وينتظر دبا خوض ثلاث مباريات حتى نهاية الموسم، ستجمعه مع ضيفه حتا، ومضيفه الذيد قبل أن يعود إلى اللعب مع الجزيرة الحمراء في ملعبه، ويحتاج إلى الفوز بمباراتين للصعود الرسمي، بينما سيساعده الفوز بجميع مبارياته وتعثر الظفرة، ليتمكن من الفوز بدرع الدوري. ويطمح «النواخذة» إلى الاستفادة من خوض مباراتين على ملعبه وعدم اللعب مع الفِرَق التي تنافسه على الصعود، أسوة بباقي الفرق، للصعود إلى دوري المحترفين، ويُعدّ طريقه في ذلك أسهل من بقية المنافسين.

طريق الظفرة للصعود

يعود الظفرة إلى خوض المباريات بعد التوقف الإجباري، عندما يلاقي يونايتد بملعبه في الجولة الـ27، وتُعدّ مباراة صعبة وقوية، لما يتمتع به يونايتد من مستوى فني تنافسي عالٍ، وبعدها سيواجه فريق الإمارات خارج أرضه، ومصفوت على ملعبه، ويختتم المنافسات بمواجهة العربي في ملعب الأخير، ما يجعل طريق الصعود أصعب عليه من بقية الفرق.

مواجهات مهمة للفجيرة

يلعب الفجيرة أربع مباريات مهمة أمام مصفوت في ملعبه، والعربي خارج أرضه، قبل أن يواجه «غلف إف سي» في ملعبه، ويختتم المنافسات مع «مجد» خارج أرضه، وتُعدّ المواجهة مع العربي أصعب مبارياته، ونزيف النقاط ممنوع عليه.

جولة مصيرية

وتُعدّ الجولة المقبلة التي ستقام جميع مبارياتها في الـ10 من الشهر الحالي من الجولات المصيرية، إذ ستشهد مواجهات مهمة للفرق التي تنافس على الصعود، ويمكن أن تكشف عن ملامح أبرز الصاعدين، إذ يلعب الفجيرة مع مصفوت، ودبا مع حتا، والظفرة مع يونايتد، وغلف يونايتد مع العربي، والحمرية مع «غلف إف سي»، والجزيرة الحمراء مع «مجد»، حيث ستواصل الفرق الفائزة حظوظها للصعود، وستغادر الفرق الخاسرة المنافسات.

. الظفرة تنتظره مباريات صعبة، أبرزها مع يونايتد والعربي.