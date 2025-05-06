الامارات | هدف جانيف يدفع البطائح خطوة نحو البقاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد لاعب وسط البطائح، الأوزبكي عزيز جانيف، فريقه للاقتراب خطوة كبيرة من حسم البقاء في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد (1-صفر) في شباك بني ياس، أمس، على استاد خالد بن محمد، لحساب الجولة الـ23 من المسابقة.

وسجل جانيف هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة (55)، التي احتسبها الحكم، عادل النقبي، بعد لمس المدافع جواو فيكتور الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وهو القرار الذي لاقى احتجاجاً من لاعبي «السماوي».

ورفع البطائح رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ12، متقدماً بثماني نقاط كاملة على دبا الحصن صاحب الـ16 نقطة، وذلك قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

وعلى الرغم من الخسارة، فإن بني ياس، الذي تجمّد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ11، أصبح بحاجة إلى نقطة واحدة من المباريات الثلاث المقبلة، لضمان البقاء رسمياً.