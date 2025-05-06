شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية فى الدوري بعد الهزيمة أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

أشعل تعثر فريق بيراميدز ، بالهزيمة أمام فاركو فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، المنافسة من جديد على لقب البطولة المحلية، بعدما توقف رصيد الفريق السماوي عند النقطة 47 مواصلاً تربعه على عرش الدوري رغم اقتراب منافسيه من القمة.

وتوقف رصيد فريق بيراميدز عند النقطة 47 في صدارة جدول ترتيب الدوري بعد الهزيمة في الجولة الرابعة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويتبقى لفريق بيراميدز 4 مباريات في المسابقة، بات فى حاجة للفوز بها جميعاً لضمان التتويج باللقب، خاصة فى ظل ملاحقة الأهلي للسماوي، حيث يفصل الأحمر نقطة واحدة فقط عن الصدارة.

يتبقى لبيراميدز 4 مباريات في مسابقة الدوري جاءت كالتالي:

1- بيراميدز & البنك الأهلي: يوم 9 مايو، الساعة الثامنة مساءً

2- الزمالك & بيراميدز: يوم 13 مايو، الساعة الثامنة مساءً

3- بيراميدز & بتروجت: يوم 17 مايو، الساعة الخامسة مساء

4- بيراميدز & سيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.