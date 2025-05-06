شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى للزمالك: رحيلى عن البنك الأهلى بيد الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، مسؤولي نادي الزمالك الذين تواصلوا معه خلال الساعات الماضية لتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو، أن أمر رحيله لا يخضع لرغبته الشخصية، وإنما يرتبط بموافقة إدارة ناديه.

وأكد طارق مصطفى لمسؤولي الزمالك أن تدريب القلعة البيضاء شرف لأي مدرب، لكنه في الوقت ذاته ملتزم بعقد رسمي مع البنك الأهلي، ويكن كل احترام للإدارة الحالية برئاسة اللواء أشرف نصار، خاصة في ظل حالة الاستقرار الفني والإداري التي يعيشها الفريق حالياً.

وفي السياق ذاته، أجرى مسؤولو الزمالك اتصالات بنظرائهم في البنك الأهلي لمحاولة الحصول على الضوء الأخضر للتعاقد مع طارق مصطفى، إلا أن إدارة البنك أبدت تمسكها بالمدرب، رغم استمرار محاولات الزمالك لإقناعها بالتخلي عن المدير الفني خلال الفترة الحالية.

وتتجه إدارة نادي الزمالك لرحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الكرة الأول، بسبب سوء النتائج والاداء منذ ان تولي قيادة الفريق.

وتبحث إدارة الزمالك عن مدير فني محلي لتولي قيادة الفريق، حيث تم ترشيح كلا من طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، ومؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي إلا أن هناك صعوبة في الاتفاق مع اي من الثنائي بسبب ارتباطهم بعقود مع انديتهم.

كما تم ترشيح عبد الحميد بسيوني وأيمن الرمادي ومعتمد جمال حيث يقوم المجلس في الوقت الحالي للاتفاق علي اسم من اجل التعاقد معه لخلافة بيسيرو، قبل اصدار قرار برحيله رسميا.