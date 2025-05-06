شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلي الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد غلق صفحة مباراة حرس الحدود الماضية، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بخماسية نظيفة، وتجددت آماله في المنافسة على حصد درع الدوري بعد تقلص الفارق بينه وبين بيراميدز إلى نقطة واحدة.

وحرص عماد النحاس على الشد من أزر لاعبي الأهلي وتحفيزهم من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات في الدوري ومواصلة العروض القوية، وتحقيق الفوز في كل المباريات المتبقية من عمر المسابقة، من أجل التشبث بالأمل في تحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي المرة الثالثة على التوالي.

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب البطولة، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.

ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.