شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: ماذا ينتظر الأهلى وبيراميدز فى جولات تكسير العظام لحصد اللقب؟ والان مع تفاصيل الخبر

أكد عادل عقل الخبير التحكيمى والمحلل الفني بتليفزيون الخليج 365، أن المنافسة على المربع الذهبي بدوري نايل nile اشتعلت بشكل كبير بعد فوز الأهلي على الحرس 5/صفر وهزيمة بيراميدز من فاركو 3/2 وتعادل الزمالك والبنك الأهلي 2/2، مما جعل الجولات الأربع المتبقية من عمر المسابقة مباريات كؤوس.

وأضاف عقل، في استوديو الرياضة الذى يقدمه أحمد جعفري بتليفزيون الخليج 365، أن فرص الفوز باللقب أصبحت متساوية بين الفرق الأربعة، خاصة أن كرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج، ولم تتوقف المنافسة على اللقب فقط بين الأهلي وبيراميدز حتى يضمن كلاهما المشاركة بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة، خاصة بعد خروج الأهلى من البطولة، وأصبحت فرصة بيراميدز كبيرة للفوز باللقب الأفريقي فى نسخته الحالية.

أيضا هناك منافسة شرسة على المركزين الثالث والرابع، فقد جاء من بعيد البنك الأهلي بعد التعادل مع الزمالك ليصل إلى النقطة 33، ويلحق بالمصري صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ولديه مباراة صعبة في الجولة الـ5 أمام الأهلي المنافس الأول لبيراميدز على اللقب، ويسعى أيضا للفوز بالمركز الرابع لينال شرف المشاركة في الكونفدرالية.

وتابع عقل، إن مباريات الفرق الخمسة في الجولات الأربع ستحسم المربع الذهبي للبطولة بشكل كبير.

وقال عقل إن مباريات الفرق الـ5 خلال الجولات الأربع ستكون هي كلمة السر في ترتيب المربع الذهبي بالدوري، وتشير إلى أنها ستكون مباريات تكسير عظام أي لقاءات كؤوس في رحلة البحث عن نقاط المباراة الثلاث، بالتالي فإن فقد نقطة من أي فريق سيؤثر على ترتيبه في جدول الدورى.

واختتم عقل حديثه قائلا إن منافسات الجولات الأربع ستشهد أكثر من مفاجأة للفرق الـ5 التي تتنافس على المربع الذهبي.