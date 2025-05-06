الامارات | مدرب العين: لا أفكر في كأس العالم حالياً.. الأهم لدي بقية مباريات الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أنه لا يفكر حالياً في البطولة المهمة التي تنتظر «الزعيم» في نهاية الموسم الحالي، حينما يبدأ مشواره في كأس العالم للأندية 2025 المقررة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الأهم حالياً بالنسبة له هو التركيز على المباريات الثلاث المتبقية له في دوري أدنوك للمحترفين، كما أعرب عن استيائه من إلغاء حكم مباراة فريقه أمام الجزيرة هدفاً انتهت على إثره المواجهة بالتعادل 1-1.

وقال إيفيتش لـ«الإمارات اليوم» رداً على سؤال عما إذا كان سيتجه للاستفادة من بقية مباريات الدوري للتحضير للمونديال، بعد تضاؤل حظوظه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل للمسابقات الخارجية: «لا أفكر في كأس العالم حالياً، لدينا مباريات متبقية نريد الفوز بها واحدة تلو الأخرى، لذا لا أفكر في أمر المشاركة في المونديال، الأهم هو المباريات المتبقية لنا، لم يسبق لي في حياتي أن فكرت لفترة مستقبلية بهذا الشكل».

ويظهر «الزعيم» في المحفل العالمي للمرة الثانية في تاريخه، وهذه المرة بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا، ويستند الفريق إلى إنجازه التاريخي في نسخة 2018، عندما بلغ المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، وهو ما يجعله قادراً على تحقيق مفاجآت جديدة في هذه النسخة.

ولا يملك «البنفسجي» الكثير من الوقت من أجل الاستعداد لهذه المشاركة بسبب تداخل البطولات، إذ يختتم الموسم بنهاية الشهر الجاري بمواجهة النصر ضمن الجولة الـ26، فيما ستنطلق البطولة يوم 15 يونيو المقبل، علماً بأنه يخطط لإبرام بعض الصفقات خلال نافذة الانتقالات الاستثنائية الممتدة من 1 إلى 10 يونيو، والتي أقرها «فيفا» للفرق المشاركة في البطولة.

ورداً على سؤال حول السبب وراء التراجع بعد انتصارين على التوالي، قال: «خضنا المباراة أمام فريق سدد كرتين على مرمانا، واحدة جاء منها الهدف. لم يصنعوا الكثير من الفرص، الإحصاءات توضح أننا كنا جيدين، لقد حصلنا على عدد من الفرص، ولم يكن من السهل اختراق خط دفاع مكوّن من 10 لاعبين، وعموماً كنا الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة».

ودافع المدرب الصربي عن حظوظ فريقه في إنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهِّلة للمشاركات الخارجية الموسم المقبل، وقال: «بالأرقام لدينا ثلاث مباريات متبقية، وهذا يعني أن فرصتنا لاتزال موجودة، تركيزنا منصب على الفوز في هذه المباريات من أجل ضمان الحصول على مركز مؤهل».

وكانت قرعة كأس العالم قد أوقعت العين في المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه أندية من العيار الثقيل، مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد البيضاوي المغربي، ما يجعله أمام تحدٍّ كبير لحجز إحدى بطاقتَي التأهل إلى الدور التالي.

ووفقاً لقواعد البطولة التي تبقى على انطلاقها 39 يوماً، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، وسيكون «البنفسجي» مطالباً بالثقة بقدراته على تجاوز عقبة الدور الأول، مستعيناً بمفاتيح الخبرة التي يملكها في تشكيلته، إضافة إلى الصفقات التي يُتوقع أن يبرمها قبل انطلاق المشوار.

عموتة غاضباً من «الفار»: هدف العين تسلل واضح

استغرب مدرب فريق الجزيرة، المغربي الحسين عموتة، احتساب هدف التعادل 1-1 الذي سجله منافسه فريق العين خلال المواجهة، مشيراً إلى أنه كان من تسلل واضح، وقال: «لم أفهم كيف تم احتسابه على الرغم من استعمال تقنية الفيديو».

وأضاف في تصريحات صحافية عقب المباراة: «لقد كانت مباراة صعبة، فقد واجهنا فريقاً كبيراً، وخلقنا مجموعة من الفرص، لكننا لم نترجمها إلى أهداف، خط دفاع فريقي كان مركّزاً بشكل كبير خلال اللقاء، ونجح في إبعاد الخطورة إلى حد بعيد عن مرمانا، نتيجة المباراة مقبولة لأننا ظهرنا بمستوى جيد على كل الأصعدة: بدنياً، وتكتيكياً وذهنياً، وصنعنا العديد من الفرص».