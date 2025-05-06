شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يغلق صفحة الزمالك استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى صفحة مواجهة الزمالك ، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الاثنين بمسابقة الدوري، وذلك استعداداً للقاء المقبل أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر البطولة المحلية.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الثامنة مساء الجمعة المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي.

وكان بيراميدز سقط في فخ الهزيمة بالجولة الماضية أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيده عند النقطة 47 محتفظاً بصدارة الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويتبقى للبنك الأهلي 5 مباريات في مسابقة الدوري جاءت كالتالي:

1ـ البنك x بيراميدز يوم الجمعة 9 مايو على ستاد القاهرة الساعة 8 مساءً

2ـ حرس الحدود x البنك البنك الأهلي يوم الثلاثاء 13 مايو على ستاد الماكس الساعة 8 مساءً

3ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

4ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد ولم يتم تحديد موعد المباراة

5ـ بتروجت x البنك يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت ولم يتم تحديد موعد المباراة