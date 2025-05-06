شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر أمام تنزانيا فى أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة تنزانيا الجمعة المقبل باستاد هيئة قناة السويس، في رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم جواره جنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وسيراليون.

موعد مباراة مصر أمام تنزانيا في كأس أمم إفريقيا للشباب



ويواجه منتخب مصر تحت 20 عامًا نظيره التنزانى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد هيئة قناة السويس، فى رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا للشباب

تنقل قناة أون سبورتس مباراة مصر وزامبيا في كأس أمم أفريقيا للشباب ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

فرص تأهل منتخب مصر للشباب لربع نهائي أمم أفريقيا بعد التعادل مع زامبيا

وضع منتخب مصر للشباب نفسه في موقف معقد ومربك بعد تعادله مع زامبيا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، ليبقى مصيره فى التأهل إلى ربع النهائي معلقًا بنتائج الآخرين.

و‎يحتل المنتخب المصري المركز الثاني فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، وتتبقى له مواجهة أخيرة حاسمة أمام تنزانيا، ورغم أن التأهل لا يزال ممكنًا، إلا أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا بسبب نظام البطولة الذي ينص على:

* تأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

* تأهل أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث.

* استبعاد نتائج المنتخب صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى عند احتساب أفضل الثوالث.

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ما هي سيناريوهات التأهل للفراعنة؟

* إذا انتهت مواجهة زامبيا وجنوب أفريقيا فى الجولة الأخيرة بالتعادل، يضمن المنتخب المصري المركز الثاني ويتأهل مباشرة.

* أما إذا فازت زامبيا أو جنوب أفريقيا، سيتراجع الفراعنة للمركز الثالث، ليبدأ القلق الحقيقي، حيث سيتعلق التأهل بنتائج المجموعتين الثانية والثالثة، ما يجعل الحسابات أكثر تعقيدًا وغير مضمونة.