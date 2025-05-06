شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى.. والأهلى هو الأقوى فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث فادلو ديفيز مدرب فريق سيمبا التنزاني، عن تأهل فريقه للدور النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخروج الزمالك من البطولة.

وقال فادلو، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "نفتخر بالتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية، ولكننا نعلم أن مباراة نهضة بركان ستكون صعبة".

وأضاف: "فريق نهضة بركان قوي ومنظم، ومباراتنا ضدهم ستكون صعبة خاصة على ملعبهم لأنه صغير وسيكون هناك حضور جماهيري ضخم".

وتابع: "خروج الزمالك كان صدمة كبرى للجميع، لأنه كان هو الأقرب لحصد اللقب هذا العام، خاصة وأنه هو بطل النسخة الماضية".

واستطرد: "إذا كنا واجهنا الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية كانت المباراة ستكون صعبة جدا، لذلك ستيلنبوش ساعدنا بشكل كبير لأن مواجهته كانت أسهل بشكل كبير".

وأكد فادلو ديفيز، أن الأهلي هو الأقوى في أفريقيا في الوقت الحالي، على الرغم من تواجد فرق أخرى مميزة، وخروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا كان مفاجأة كبرى للجميع، خاصة أنه لم يرشح أي أحد صن داونز للتأهل للنهائي، خاصة من المباراة التي كانت على استاد القاهرة".

وأردف: "الكثير توقعوا أن تكون مباراة النهائي بين الأهلي وأورلاندو، ولكن لنكن منصفين بيراميدز قاتل بشكل كبير وظهر بشكل قوي".

واختتم: "بيراميدز حاليا يحتل صدارة الدوري المصري وتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن هذا لا يمنع أن الأهلي هو من يحمل راية قارة أفريقيا ويمثلها بالكامل، فهو سيظل الفريق الأقوى على مر التاريخ".