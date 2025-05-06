شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري بإقامة مباراتين، الأولي تجمع سموحة مع طلائع الجيش فى الخامسة مساءً باستاد برج العرب، فيما يلعب زد إف سى مع الاتحاد السكندري فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولى.

واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب البطولة، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجئة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما، فى خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.

ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري

مجموعة تفادى الهبوط

الثلاثاء 6 مايو

سموحة & طلائع الجيش..5 مساء

زد اف سى & الاتحاد السكندري..8 مساء

الاربعاء 7 مايو

الجونة & مودرن سبورت..5 مساء

الاسماعيلى & انبى ..8 مساء

مجموعة البطولة

الخميس 8 مايو

الاهلى & المصري البورسعيدى..8 مساء

الجمعة 9 مايو

سيراميكا & الزمالك..5 مساء

البنك الاهلى & بيراميدز..8 مساء

فاركو & بتروجت ..8 مساء

نظام دوري نايل الاستثنائى



ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط. وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي. وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباريات دوري nile



وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.