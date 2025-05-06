دوري "أن بي ايه": سبيرز يحتاج إلى مدرب يبذل قصارى جهده حسب بوبوفيتش

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قال المدرب الأسطوري لنادي سان أنتونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين غريغ بوبوفيتش الاثنين إن فريقه يحتاج إلى مدرب يبذل قصارى جهده بعدما تنحى عن منصبه بعد 29 عاما قضاها في سان أنتونيو، ليتسلم مساعده السابق ميتش جونسون المسؤولية الفنية.

وكان سبيرز أعلن الأسبوع الماضي عن اعتزال مدربه التاريخي بوبوفيتش بعدما قاده للفوز بلقب الدوري 5 مرات في غضون 29 عاما، وهو رقم قياسي، قضاها في رحابه في "أن بي آيه" كمدرب رئيس.

جاء قرار الاعتزال بعد الجلطة الدماغية التي تعرض لها ابن الـ76 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر، ما أجبره على ترك مهمة الإشراف على الفريق لمساعده جونسون.

ورغم أن مشوار بوبوفيتش وصل إلى نهايته على الصعيد التدريبي لكنه متواصل مع سبيرز الذي عينه رئيسا لعمليات كرة السلة في النادي وفق ما أعلن الجمعة الماضي.

قال بوبوفيتش خلال مؤتمر صحافي بدا خلاله منهكا وتحدث بصوت ضعيف وببطء شديد "أحد أسباب (انسحابي) هو أننا نحتاج إلى شخص قادر على تقديم أفضل ما في الأمر، لأن هذا ما تستحقه هذه المجموعة وتطلب، ولدينا الشخص المناسب في سان أنتونيو".

وأضاف "قام ميتش بعمل رائع هذا الموسم في ظروف صعبة. رأيناه أثناء العمل وكان رائعا".

وتابع المدرب الذي كان شاهد تفجر موهبة الصاعد الفرنسي فيكتور ويمبانياما "لدينا لاعبون شباب سيصبحون رائعين، وسيكون ميتش جونسون هو المدرب الذي سيشرف على مستقبلهم، وسأبذل كل ما في وسعي لمساعدته".

وكشف بوبوفيتش الذي أظهر حسه الفكاهي المعتاد واحاط نجمان سابقان من سبيرز به هما الأرجنتيني مانو جينوبيلي وتيم دنكان، عن صعوبة عودته للتدريب وهو الذي اشتهر بصرامته تجاه اللاعبين.

من جهته، أثنى جونسون على المدرب السابق قائلا "بوب، لقد علمتني الكثير من الأشياء. دائما منح الاولوية للاعبين والانتباه إلى التفاصيل مع قدرة تنافسية عالية، واللعب بجدية أكبر وأكثر ذكاء من المنافس لمدة 48 دقيقة. يمكنك عيش هذه اللحظة وفهم الأهمية. أود فقط أن أشكرك".

وأضاف "نحن نعرف الاتجاه الذي يجب اتباعه، نحن نعرف ما نريد أن نبنيه. إنها ليست بداية جديدة ولا تحديث. إنه فصل جديد، يبدو مختلفا بعض الشيء، لكن موضوع الكتاب يبقى كما هو".