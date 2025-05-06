شكرا لقرائتكم خبر عن المعتصم سالم: بيراميدز يخوض 9 مواجهات فقط على ملعبه من أصل 25 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المعتصم سالم نائب المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن ناديه لم يكن موفقا أمام فاركو، متمنياً عدم تكرار ما حدث من خسارة في ملعب المكس.

قال سالم، في تصريحات عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى: "تكافؤ الفرص يجب أن يطبق على كل فرق الدوري، وأن يخوض الجميع المنافسين المباريات على ملعب المكس".

وأضاف: "المباريات القادمة لبيراميدز مواجهات كؤوس ويجب إسناد اللقاءات القادمة الي حكام دوليين".

وتابع: "حكم مباراة بيراميدز وفاركو جيد ولا توجد له أخطاء مؤثرة باستثناء منح المنافس فرصة إهدار الوقت أكثر من مرة".

واختتم: "بيراميدز يخوض 9 مباريات فقط على ملعبه من أصل 25 مباراة هذا الموسم".