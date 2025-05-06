شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح الشيش رجال يحقق المركز الرابع بكأس العالم فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واستطاع الفريق المصري المكون من محمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد عصام وسهيل نوار تحت قيادة المدير الفني ماهر حمزة تحقيق مشوار مميز في البطولة.

افتتح المنتخب المصري، المصنف الثامن على العالم، مشواره في البطولة بالفوز على بريطانيا بنتيجة 45-41 في دور الـ16.

وفي دور ربع النهائي تألق الفراعنة وحققوا مفاجأة البطولة بالفوز على منتخب اليابان صاحب ذهبية أولمبياد باريس بنتيجة 45-43 بعد مباراة ماراثونية تألق فيها الفراعنة وسط إشادات عالمية لتتأهل مصر إلى نصف النهائي لأول مرة منذ عام 2018.

وحقق المنتخب المصري المركز الرابع بعد الخسارة من الولايات المتحدة الأمريكية (29-45) في نصف النهائي ثم الخسارة من فرنسا (37-44) صاحب برونزية أولمبياد باريس والمصنف الثاني عالميًا في مباراة الميدالية البرونزية.

وصرح ماهر حمزة المدير الفني لمنتخب مصر بأن هذه النتيجة تعد دافعا قويا للاعبين في آخر بطولات الفرق قبل بطولة العالم للكبار، فهزيمة فريق مثل اليابان بطل الأولمبياد خطوة هامة أعطت اللاعبين ثقة في مستواهم وامكانياتهم.

وأضاف حمزة أن هناك عددا من اللاعبين الناشئين الذين شاركوا في هذه البطولة وظهروا بشكل جيد، ولكنهم في حاجة إلى مزيد من الخبرة في الفترة المقبلة.

وأعرب حمزة عن سعادته بنتيجة عبد الرحمن طلبة في منافسات الفردي وحصوله على الميدالية البرونزية ليؤكد بها إمكاناته في منافسات الكبار بعد حصوله على ذهبية بطولة العالم للناشئين.